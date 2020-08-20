В Ингушетии эвакуировали работников ряда торговых домов из-за сообщения о минировании
В трех городах республики в ряде торговых домов эвакуировали персонал из-за угроз о возможном минировании. По данным информированного источника газеты «Ингушетия», причиной тому стало анонимное сообщение.
«Ближе к вечеру поступил анонимный звонок о возможном минировании торговых домов в городах Магас, Назрань и Сунжа. Там работают спасатели и сотрудники оперативных служб. Они оцепили здания, перекрыв проход по тротуару для пешеходов», — сказал собеседник.
По его словам, на данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено, проверка продолжается.