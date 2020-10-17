ДТП

В Ингушетии два человека пострадали в результате ДТП

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Накануне ночью на автодороге «Карабулак — Сердние Ачалуки» в Ингушетии произошло ДТП с участием двух автомобилей марки ВАЗ.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства республики, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС по региону в 23.15 мск.

В результате ДТП пострадали водители отечественных автомобилей, которые, после оказания первой медицинской помощи, с травмами средней степени тяжести доставлены в первую Сунженскую районную центральную больницу.

От МЧС привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники.

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