В Ингушетии два человека отравились угарным газом
В Ингушетии два человека отравились угарным газом, они госпитализированы. Среди пострадавших детей нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Отмечается, что накануне поздно вечером в дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение об отравлении угарным газом в многоквартирном жилом доме в городе Малгобеке.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений, в ходе осмотра квартиры, было выявлено, что причиной отравления послужила неправильная эксплуатация газовой колонки и отсутствие вентиляции. В результате происшествия в Малгобекскую центральную районную больницу госпитализировано два человека. Состояние пострадавших средней степени тяжести.