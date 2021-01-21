В Ингушетии два человека отравились угарным газом

Отмечается, что накануне поздно вечером в дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение об отравлении угарным газом в многоквартирном жилом доме в городе Малгобеке.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений, в ходе осмотра квартиры, было выявлено, что причиной отравления послужила неправильная эксплуатация газовой колонки и отсутствие вентиляции. В результате происшествия в Малгобекскую центральную районную больницу госпитализировано два человека. Состояние пострадавших средней степени тяжести.