ЧП

В Ингушетии два человека отравились угарным газом

0

В Ингушетии два человека отравились угарным газом, они госпитализированы. Среди пострадавших детей нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что накануне поздно вечером в дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение об отравлении угарным газом в многоквартирном жилом доме в городе Малгобеке.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений, в ходе осмотра квартиры, было выявлено, что причиной отравления послужила неправильная эксплуатация газовой колонки и отсутствие вентиляции. В результате происшествия в Малгобекскую центральную районную больницу госпитализировано два человека. Состояние пострадавших средней степени тяжести.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии состоялась презентация духовно-просветительского центра мусульман республики «Барт»
Для поддержки хлебопеков Ингушетии будет направлено около 6 млн рублей
В Ингушетии 22 человека с Covid-19 находятся в отделении реанимации
Мовсар Евлоев одержал четвертую победу в UFC
В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали два человека
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 50 человек
В Минздраве Ингушетии сообщили об отсутствии осложнений после вакцинации от Covid-19
В Ингушетии возбудили дело из-за гибели женщины после липосакции
Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде по хореографии в Крыму
В Ингушетии определились победители первого регионального конкурса «Проба пера 2020»
Умный информатор: дагестанская поликлиника подключила услугу «Ростелеком Экраны»

Главное

Яндекс.Метрика

 