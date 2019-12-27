Экономика

В Ингушетии допускается создание зоны территориального развития

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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о включении 20 субъектов страны в обновленный перечень территорий, на которых допускается создание зон территориального развития.

Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Обновленный перечень включает: Ингушетию, Алтай, Бурятию, Дагестан, Калмыкию, Карелию, Кабардино-Балкарию и ряд других регионов России.

Уточняется, что указанные территории имеют наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта страны.

Согласно документу, утверждение обновленного перечня позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста.

Зона территориального развития в Российской Федерации — часть территории субъекта, на которой в целях ускорения социально-экономического развития региона путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его экономику резидентам зоны территориального развития предоставляются меры государственной поддержки, отмечает ТАСС.

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