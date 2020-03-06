Статистика

В Ингушетии доля женщин трудоспособного возраста на начало 2019 года составляла чуть более 57%

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На 1 января 2019 года в Ингушетии проживало 271,2 тысячи женщин — 54, 5 процента общей численности населения республики. Из них
55,8% — в городской местности, сообщает Северо-Кавказстат.

Релиз подготовлен к Международному женскому дню — 8 марта.

В общей численности женского населения доля женщин трудоспособного возраста (16-54 года) на начало 2019 года составляла 57,1%, моложе и старше трудоспособного возраста — 26,6% и 16,3 процента соответственно.

Средний возраст женщин Ингушетии на 1 января 2019 года составил 32,3 года, что на 1,8 лет больше, чем средний возраст мужчин. Вековой юбилей в 2018 году отметило 29 жительниц республики.

Предпочтительным возрастом для вступления в брак у женщин региона является возраст 25-34 лет (58,1% от численности всех женщин, вступивших в брак в 2018 году). В возрасте моложе 20 лет брачный союз зарегистрировали 13 женщин, в возрасте 60 лет и старше — 22 женщин, говорится в сообщении.

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