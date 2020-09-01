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В Ингушетии до конца текущего года запустят лесоперерабатывающий комплекс и реконструируют спортивный центр

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе поездки в сельское поселение Мужичи Сунженского района побывал на месте строительства лесоперерабатывающего комплекса и оценил ход реконструкции республиканского спортивно-тренировочного центра. Сдача объектов планируется до конца этого года.

Спортивный центр «Мужичи», построенный полвека назад как база отдыха, располагает сооружениями крытого и открытого типа, предназначенными для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий по различным видам спорта. Центр востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности. Однако в последние годы он значительно обветшал, и возможности его ограничены. Благоустройство и расширение центра позволят решить эту проблему.

В данный момент полностью завершены работы по кровельному покрытию трех спальных корпусов, столовой, спортивного зала, складских помещений и административного здания. Во всех постройках усилен фундамент, частично завершены облицовочные работы, произведена замена электропроводки, отопления и водоснабжения, окон, кафельной плитки, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Благоустраиваются прилегающие территории, где размещены футбольное поле и теннисный корт. Кроме того, строится новый спальный корпус.

Руководитель субъекта в целом дал положительную оценку качеству и темпу работ, но и сделал некоторые замечания.

«Расположение спортивной базы в среднегорье привлекательно как для спортсменов со всей страны, так и для туристов. Нужно подчеркнуть то, что нам подарила природа, облагородить прилегающую территорию, организовать парковку и места отдыха — тогда люди потянутся к вам, и центр будет более востребован», — заметил Калиматов.

Инвестиционный проект по строительству комбината переработки леса реализован на 80%. Цель его заключается в организации непрерывного цикла перерабатывающего производства — от получения первичного сырья (древесины) и его распила до изготовления готовой продукции (брус, доска, мебельный щит).

Делегированная ранее Минприроды Ингушетии задача по организации легальной закупки сырья у местных поставщиков, по словам руководителя ведомства Магомеда Евлоева, находится в работе. Уже проведен ряд встреч с местными лесниками, ведутся переговоры для достижения взаимовыгодного для всех сторон соглашения. Таким образом, власти рассчитывают пресечь беспорядочную и незаконную вырубку лесов, обеспечить поставщиков стабильными заказами по рыночным ценам, а комбинат — сырьем.

В перспективе компания планирует строительство цеха по производству мебели и лакокрасочного цеха на базе имеющегося лесоперерабатывающего комбината, что позволит создать многофункциональное предприятие. Инвестор обратился с просьбой оказать содействие в его реализации. Руководством региона предварительно выказана поддержка инициативы, поскольку ее претворение в жизнь способствует созданию рабочих мест и дополнительным налоговым поступлениям в бюджет республики.

Калиматов подчеркнул важность поддержки подобных проектов, заявив вместе с тем, что соблюдение всех норм безопасности и наличие качественных очистных сооружений является приоритетом при их реализации. Этот вопрос будет находиться под личным контролем Главы региона.

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