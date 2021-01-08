Нацпроекты

В Ингушетии до конца текущего года реконструируют Театр юного зрителя

0
ТЮЗ Ингушетии

В 2021 году в Ингушетии реконструируют Театра юного зрителя. Роботы по капитальному ремонту культурного учреждения в Назрани были начаты в минувшем году, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

По данным республиканского министерства культуры, на реконструкцию ТЮЗ, в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», выделено 136,8 миллиона рублей.

Как отмечается, предстоит ремонт зрительного зала, подсобных помещений. После обновления театр кардинально преобразится внешне и внутренне, превратившись в комфортное культурное пространство и для творческого коллектива, и для всех своих зрителей — детей и взрослых.

Кроме того, в 2021 году планируется отремонтировать детскую школу искусств в Назрани.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии намерены внедрить практику индивидуального проектирования зданий и сооружений
Правоохранители Ингушетии привлекли к ответственности водителя «стреляющего» автомобиля
В Ингушетии за весь период умерло 145 человек с Covid-19
В 2021 году в Ингушетии начнутся работы по ликвидации самой крупной мусорной свалки в регионе
В Ингушетии произошло землетрясение, жертв и разрушений нет
На строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в текущем году Ингушетии выделено 104 млн рублей
Один человек с Covid-19 скончался в Ингушетии за минувшие сутки
Калиматов поздравил православных христиан с Рождеством
Более 7,5 тыс. новых ученических мест планируется создать в Ингушетии в 2021 году
9 новых ДОУ планируют построить в Ингушетии в рамках нацпроекта «Демография» в текущем году
Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 12,5 тыс. человек

Главное

Яндекс.Метрика

 