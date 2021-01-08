В Ингушетии до конца текущего года реконструируют Театр юного зрителя
В 2021 году в Ингушетии реконструируют Театра юного зрителя. Роботы по капитальному ремонту культурного учреждения в Назрани были начаты в минувшем году, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
По данным республиканского министерства культуры, на реконструкцию ТЮЗ, в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», выделено 136,8 миллиона рублей.
Как отмечается, предстоит ремонт зрительного зала, подсобных помещений. После обновления театр кардинально преобразится внешне и внутренне, превратившись в комфортное культурное пространство и для творческого коллектива, и для всех своих зрителей — детей и взрослых.
Кроме того, в 2021 году планируется отремонтировать детскую школу искусств в Назрани.