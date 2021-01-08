В Ингушетии до конца текущего года реконструируют Театр юного зрителя

По данным республиканского министерства культуры, на реконструкцию ТЮЗ, в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», выделено 136,8 миллиона рублей.

Как отмечается, предстоит ремонт зрительного зала, подсобных помещений. После обновления театр кардинально преобразится внешне и внутренне, превратившись в комфортное культурное пространство и для творческого коллектива, и для всех своих зрителей — детей и взрослых.

Кроме того, в 2021 году планируется отремонтировать детскую школу искусств в Назрани.