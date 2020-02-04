В Ингушетии до конца текущего года планируется запустить лесоперерабатывающий комбинат

Инвестор Хасан Богатырев рассказал руководителю региона о проекте. По его словам, комбинат располагается на участке площадью 16 000 квадратных метров. Планируется организовать непрерывный цикл перерабатывающего производства от получения первичного сырья (древесины) и его распила, до переработки и изготовления готовой продукции (брус, доска, мебельный щит).

Калиматов подчеркнул важность организации и поддержки подобных предприятий для жителей республики. Он отметил, что необходимо в рамках закона организовать поставку местными жителями, лесниками материала на данное производство, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«У людей нет работы — это не их вина, мы виноваты, что не создаем ничего, но лес при этом потихоньку разбирается. Все должно быть легально, чтобы у людей, поставляющих лесоматериал, были гарантии оплаты, и учитывался официальный трудовой стаж для сотрудников предприятия, чтобы поступали налоги, так необходимые для нужд района», — сказал Глава.

Работу предстоит организовать Министерству природных ресурсов и экологии и муниципальной власти Сунженского района, поскольку лес республики сосредоточен в основном на данной территории Ингушетии.

В настоящее время инвестором завершены земляные работы, возведен забор и подключены электросети. Кроме того, оборудована линия по изготовлению мебельной доски, мебельного бруса и погонажных изделий (котельная, сушильная камера, парильная камера, ангар), подключены станки и проведена пусконаладочная работа.

По словам Богатырева, помимо выполненных работ, начато строительство помещения под ленточную пилораму, а полностью производство будет запущено до конца года.

Планируется, что инвестиционный проект с 2024 года выйдет на плановую мощность 4800 кубометров готовой продукции в год, Будет создано 60 рабочих мест.

Руководитель субъекта рекомендовал гендиректору расширить линейку продукции с акцентом на качество. Таким образом, реализация проекта создаст востребованное промышленное предприятие на территории республики, обеспечивающее выпуск продукции премиум-класса.

«Если вы ставите оборудование такого класса, то какой смысл выпускать материал среднего или вовсе низкого качества, оно должно быть высоким, отвечать всем стандартам. Упор должен быть на этом», — добавил он.

Калиматов также отметил, что инвестору будет оказана поддержка со стороны руководства, правительства республики при условии, что компания наладит легальную и полностью прозрачную систему сбыта материалов и покажет себя добросовестным представителем бизнеса.