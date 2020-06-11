В Ингушетии до конца года введут 33 объекта образования, здравоохранения и спорта

«До конца года в республике будет завершено строительство 33-х объектов. Это 15 детских садов, 11 школ, три учреждения здравоохранения, один спорткомплекс, а также объекты водоснабжения, благоустройства и социальной поддержки. Кроме этого, в рамках реализации нацпроектов в текущем году начато возведение еще десятка образовательных учреждений в различных населенных пунктах», — сказал представитель ведомства.

По его информации, Минстроем Ингушетии заключены 10 соглашений о предоставлении республике субсидии из федерального бюджета на строительство в общей сложности 44 объектов, по пяти госпрограммам РФ на общую сумму 5,9 млрд руб.

Ведомство подготовило проектно-сметную документацию, включая сбор исходно-разрешительной документации по шестнадцати объектам.

В комитет госзаказа республики направлено 11 заявок на проведение электронных аукционов и открытых конкурсов, по результатам которых заключено 11 контрактов, в том числе пять госконтрактов на строительство, шесть — на осуществление функций строительного контроля и технического сопровождения работ.

Специалисты также подготовили 131 соглашение к госконтрактам на строительство и осуществление строительного контроля по переходящим объектам.

В установленные сроки получены разрешения на строительство всех новых зданий и продлены разрешения на возведение переходящих объектов.