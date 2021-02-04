В Ингушетии до конца 2024 года доля детей, охваченных допобразованием, увеличится на 13%

«Услугами дополнительного образования в республике охвачены около 80 тыс. детей (72,3%), в том числе в подведомственных учреждениях министерств образования, спорта, культуры и администрациях городов и районов», — сказала Бокова.

По ее данным, предполагается увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджета по дополнительным общеобразовательным программам: в 2021 г. — 75,5%, в 2022 г. — 77,3%, 2023 г. — 80%; 2024 г. — 85%.

Образовательная деятельность организаций допобразования детей в республике осуществляется по туристско-краеведческому, спортивному, художественному, эколого-биологическому, техническому, социально-педагогическому направлениям.

В 2020 году на базе 86 общеобразовательных организаций и 19 учреждений дополнительного образования республики открыты кружки и секции по всем направленностям, в том числе и электроники. На стадии завершения создание 8 тыс. 256 инфраструктурных мест с охватом 49 тыс. 536 детей и подростков.

Оборудование закуплено по шести направлениям.

По мнению главы ведомства, с каждым годом неуклонно возрастает роль организаций дополнительного образования детей в обеспечении занятости детей и подростков, организации их досуга. Эти меры вносят весомый вклад в профилактику асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, а также профориентацию для несовершеннолетних в выборе будущей профессии.