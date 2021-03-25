В Ингушетии до 2023 года откроют 23 центра образования на 3,5 тыс. школьников

«До 2023 года благодаря реализации нацпроекта «Образование» появятся дополнительно 23 центра «Точка роста», в которых будут обучаться более 3,5 тыс. детей. Также в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» будет открыт центр цифрового образования «IT-куб», — сообщила министр.

Она напомнила, что в 2020 году в регионе открыто 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 2019 — 17. В общей сложности на текущий момент на инновационных площадках свыше 9 тыс. школьников осваивают программы дополнительного образования по различным направлениям.

Более 1,5 тыс. педагогов прошли курсовую подготовку для работы в упомянутых центрах.