В Ингушетии до 1 февраля заработают информсистемы ЖКХ

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Микаила Балахоева, данный процесс направлен на формирование на федеральном уровне реальной картины состояния хозяйства ЖКХ. Накопленная таким образом информация в свою очередь будет влиять на объективность его последующей оценки и решения о проведении реконструкций объектов ЖКХ и финансировании ремонтных работ.

«Если ответственные органы не вносят, допустим, определенную информацию об авариях, получается, что у них все исправно, следовательно, нет необходимости в ремонте оборудования, хотя мы знаем о состоянии изношенности некоторых объектов», — подчеркнул руководитель Минстроя Ингушетии.

В соответствии с новым порядком, ресурсоснабжающие организации обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию о своей деятельности (лицевые счета, приборы учета потребляемых ресурсов, платежные документы). Основными из них в Республике Ингушетия являются: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», филиал ПАО «Россети Северного Кавказа» — «Ингушэнерго» и государственное унитарное предприятие «Ингушрегионводоканал». На данный момент в системе размещено 147 902 лицевых счета, значатся 58 413 жилых частных домов и 456 многоквартирных домов. Общее количество размещенных в ГИС ЖКХ индивидуальных приборов учета по Республике Ингушетия составляет 86 974 единицы из 93 874 (92,6%).

Кроме того, между Минстроем Ингушетии и Главным управлением МЧС России по республике заключено соглашение об осуществлении в оперативном режиме информационного обмена и взаимодействия при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вторая из обозначенных систем — «Реформа ЖКХ» — представляет собой автоматизированную программу, в которую вносятся сведения об авариях и инцидентах (в том числе и плановые мероприятия) на объектах ЖКХ в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и жилищного фонда.

В карточку событий вносятся все сведения об авариях и инцидентах для максимально точного отображения ситуации, а именно: дата и время возникновения и окончания события, координаты места, точный адрес, количество индивидуальных домов, МКД и жителей, погодные условия. По состоянию на 25 декабря региональными поставщиками данных было добавлено 318 событий, из них 260 аварий и 55 инцидентов.

На совещании было отмечено, что аварийных событий было значительно больше, они вносятся не всеми поставщиками. Для решения данной проблемы, по итогам совещания, органам местного самоуправления и ресурсоснабжающим организациям были установлены сроки до 1 февраля для устранения пробелов за 2020 год, а также было рекомендовано в дальнейшем своевременно вносить информацию.