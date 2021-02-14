В Ингушетии для жителей и гостей устроили праздник с конными прогулками и стрельбой из лука

Все желающие, включая туристов, посетивших в эти дни республику, могли погрузиться в атмосферу культурно-познавательного праздника. В рамках мероприятия прошли мастер-классы от мастеров ассоциации ремесленников Ингушетии, интеллектуальные викторины для детей. Для посетителей всадниками клуба «Дикая дивизия» были организованы конные прогулки, сообщает пресс-служба комитета по туризму.

У участников праздника была возможность познать азы стрельбы из лука, благодаря сообществу профессиональных лучников, также они могли отведать блюда национальной кухни.

«Мы планируем сделать подобные мероприятия еженедельными, чтобы привлечь внимание жителей к полезному проведению досуга, а пребывание гостей, для которых центральные проспект и площадь Магаса являются туристическими магнитами, еще более атмосферным и содержательным», — отметил руководитель туристического ведомства Беслан Мизиев.