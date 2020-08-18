Фауна

В Ингушетии для охраны лесов закупят квадрокоптеры

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В лесничества Ингушетии до конца текущего года для охраны зелёного фонда и защиты его от пожаров закупят квадрокоптеры. Беспилотники планируется приобрести в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов», сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Дроны позволят оперативно обнаруживать очаги возгорания в лесах, обследовать труднодоступные участки, вести мониторинг лесовосстановления, и значительно сэкономят затраты на противопожарные мероприятия. Также их будут применять для борьбы с незаконными рубками и для проверки участков арендаторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам лесничеств необходимо будет пройти обучение по управлению новой летательной техникой.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе намерены перевести егерей региона на конное патрулирование охотничьих угодий. Для этих целей на средства инвестора будут закуплены лошади.

Также в республику в ближайшее время небольшими партиями будут поступать внедорожники для патрулирования охотничьих участков. Автомобили будут приобретаться ежегодно небольшими партиями. Тем самым планируется обеспечить специалистов спецтехникой для улучшения показателей работы по борьбе с браконьерством.

 

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