В Ингушетии для кружков вокального искусства местных домов культуры будут разработаны методички

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В Ингушетии продолжается семинар-практикум для преподавателей вокально-хоровых кружков домов культуры республики, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Художественный руководитель Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, педагог вокально-джазового вокала Артур Хулагов провел практическое занятие, для участия в котором пригласил солистов и хоровые коллективы филармонии.

Участники семинара услышали пример классического академического вокала, который прозвучал в исполнении народной артистки Ингушетии Любови Барахоевой. Далее лектор представил виды народного пения в исполнении женской вокальной группы «Дека илли» и мужской группы «Лоаман оаз». Хулагов отметил особенности видов пения и провел их сравнительный анализ.

Основной акцент в своем обращении к аудитории он сделал на том, что необходимо обучать детей петь вживую, с минимальным использованием фонограмм и других технических приспособлений. Артур Хулагов пообещал разработать методичку для кружков вокального искусства и подобрать репертуар, необходимый для образовательной программы в детских коллективах.

«В детях необходимо воспитывать любовь к ингушскому народному творчеству, ингушской песне, ведь это очень важный аспект не только в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и в возможности в дальнейшем найти себя в творческих профессиях», — отметил народный артист Ингушетии Артур Хулагов.

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