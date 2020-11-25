В Ингушетии для кружков вокального искусства местных домов культуры будут разработаны методички

Художественный руководитель Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, педагог вокально-джазового вокала Артур Хулагов провел практическое занятие, для участия в котором пригласил солистов и хоровые коллективы филармонии.

Участники семинара услышали пример классического академического вокала, который прозвучал в исполнении народной артистки Ингушетии Любови Барахоевой. Далее лектор представил виды народного пения в исполнении женской вокальной группы «Дека илли» и мужской группы «Лоаман оаз». Хулагов отметил особенности видов пения и провел их сравнительный анализ.

Основной акцент в своем обращении к аудитории он сделал на том, что необходимо обучать детей петь вживую, с минимальным использованием фонограмм и других технических приспособлений. Артур Хулагов пообещал разработать методичку для кружков вокального искусства и подобрать репертуар, необходимый для образовательной программы в детских коллективах.

«В детях необходимо воспитывать любовь к ингушскому народному творчеству, ингушской песне, ведь это очень важный аспект не только в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и в возможности в дальнейшем найти себя в творческих профессиях», — отметил народный артист Ингушетии Артур Хулагов.