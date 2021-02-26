В Ингушетии для инвалидов по зрению открыли культурно-досуговый центр «Открытый мир»
В Ингушетии, в г. Карабулаке, открыли первый культурно-досуговый центр для незрячих «Открытый мир». Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель Ингушского отделения Всероссийского общества слепых Адам Сагов, на базе центра планируется организовывать разные социальные мероприятия, проводить мастер-классы, реализовывать социальные инициативы, направленные на реабилитацию и социализацию людей с нарушениями зрения.
«Мы хотим создать здесь такое место, где у людей с нарушениями зрения будет возможность общаться, обмениваться своим опытом, реализовывать разные свои идеи», — сказал он о планах центра.
Здесь незрячие смогут обучиться игре в шахматы, шашки, освоить бисероплетение, рисование, лепку из глины.
«Мы планируем охватить разные направления, касающиеся мужчин, женщин и детей разных возрастов. Женщинам мы хотим предложить валяние шерсти, вязание, а также новое направление не только для незрячих, но и для самой республики — это гончарное ремесло», — рассказала одна из сотрудниц культурно-досугового центра.
В здании предусмотрена и детская зона. Малышей здесь будут обучать по так называемым «звучащим» доскам и таблицам, также в центре имеются специальные книги.
Главная цель центра, по словам Адама Сагова, помочь людям с ограниченными возможностями здоровья и, в первую очередь, тем, у кого серьезные проблемы со зрением, найти себя, реализовать свои таланты и ощутить радость творчества.