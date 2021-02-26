В Ингушетии для инвалидов по зрению открыли культурно-досуговый центр «Открытый мир»

«Мы хотим создать здесь такое место, где у людей с нарушениями зрения будет возможность общаться, обмениваться своим опытом, реализовывать разные свои идеи», — сказал он о планах центра.

Здесь незрячие смогут обучиться игре в шахматы, шашки, освоить бисероплетение, рисование, лепку из глины.

«Мы планируем охватить разные направления, касающиеся мужчин, женщин и детей разных возрастов. Женщинам мы хотим предложить валяние шерсти, вязание, а также новое направление не только для незрячих, но и для самой республики — это гончарное ремесло», — рассказала одна из сотрудниц культурно-досугового центра.

В здании предусмотрена и детская зона. Малышей здесь будут обучать по так называемым «звучащим» доскам и таблицам, также в центре имеются специальные книги.

Главная цель центра, по словам Адама Сагова, помочь людям с ограниченными возможностями здоровья и, в первую очередь, тем, у кого серьезные проблемы со зрением, найти себя, реализовать свои таланты и ощутить радость творчества.