В Ингушетии для диких медведей организовали подкормку из пчелиных сот

«Продолжается подкормка и других лесных обитателей. Егеря раскладывают в охотничьих угодьях брикеты соли — лизунцы или, в редких случаях, в рассыпчатом виде. Егеря Минприроды РИ ничего не жалеют для лесных обитателей, особенно для медведей, для которых они организовали подкормку из пчелиных сот», — сказал собеседник.

По его словам, эта простая подкормка очень важна в осенний и зимний период.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что по медвежьим тропам в лесах региона егеря раскидывали шоколадные конфеты, чтобы они не нападали на сельские пасеки.