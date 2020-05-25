В Ингушетии директора коммерческой организации будут судить за неуплату налогов на сумму более 26 млн. руб.
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего руководителя коммерческой организации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК России — «уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере».
По версии следствия, в 2015 году гендиректор ООО «АМТ-АЙ-ТИ групп», осуществляющего консультативную деятельностью и работу в области компьютерных технологий, умышленно не исчислил и не уплатил обязательный налог на добавленную стоимость в сумме более 26,7 млн. рублей, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд региона, говорится в релизе.