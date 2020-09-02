В Ингушетии дали старт проекту по сбору батареек в школах

Общероссийский народный фронт дал старт проекту «Экозабота» по сбору батареек в школах. К акции уже присоединились более 3000 школ в 15 регионах России, в том числе и Ингушетии, которые оборудованы контейнерами для сбора батареек и методическими материалами, сообщает пресс-служба общественной организации.