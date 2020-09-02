В Ингушетии дали старт проекту по сбору батареек в школах
Общероссийский народный фронт дал старт проекту «Экозабота» по сбору батареек в школах. К акции уже присоединились более 3000 школ в 15 регионах России, в том числе и Ингушетии, которые оборудованы контейнерами для сбора батареек и методическими материалами, сообщает пресс-служба общественной организации.
Помимо этого, проект интегрирует основное и дополнительное образование, внеклассную работу со школьниками в рамках развития экологического воспитания детей и молодежи. Образовательная часть проекта предусматривает проведение интерактивных уроков, семинаров, экскурсий, конкурсов, квестов, квизов и прочих активностей.
Партнерами проекта выступили ФГУП «Федеральный экологический оператор», производитель батареек GP Batteries, переработчик батареек Группа компаний «Мегаполисресурс», Российское движение школьников, Всероссийское общество охраны природы, ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» Минпросвещения России.