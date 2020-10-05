Коронавирус

В Ингушетии Covid-19 за сутки выявлен у 49 человек

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По данным республиканского оперативного штаба, на 5 октября в Ингушетии проведено 86697 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5933 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+49 за сутки).

За весь период умерло 84 человека, выздоровело — 4880 (+53 за сутки).

27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.

Госпитализировано всего 256 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 103.

291 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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