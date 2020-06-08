В Ингушетии Covid-19 за сутки выявлен у 26 человек
По данным регионального оперативного штаба, в Ингушетии Covid-19 за сутки выявлен у 26 человек, всего заболевших за весь период 2368.
На 8 июня проведено более 16283 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Умерших с 30 марта текущего года 61 человек, выздоровевших — 1512.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 20.
Госпитализировано 430 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 198.
22 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек — на ИВЛ.
529 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.