В Ингушетии Covid-19 за сутки выявлен у 26 человек

На 8 июня проведено более 16283 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Умерших с 30 марта текущего года 61 человек, выздоровевших — 1512.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 20.

Госпитализировано 430 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 198.

22 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек — на ИВЛ.

529 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.