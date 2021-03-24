В Ингушетии члены общественного совета обратились за помощью к «Единой России»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Микаил Илезов лично встретился с членами совета и подробно разъяснил, почему не может быть возобновлена деятельность сельхозпредприятия «Сагопшинский».

По мнению руководителя регионального отделения «ЕР», у предприятия нет юридического обоснования для дальнейшего продолжения производственной деятельности в статусе ГУПа. Микаил Илезов сослался на подписанный в 2020 году федеральный закон, в котором указано на необходимость до 2024 года упразднить все ГУПы, а вместо них должны быть образованы акционерные общества (АО).

По его словам, для функционирования акционерного общества необходимо разработать бизнес-план и подготовить соответствующую документацию. Бизнес-план должен быть согласован с общественным мнением.

По итогам встречи руководству Министерства имущества Республики Ингушетия было поручено подготовить детальную справку на земельный массив, где раньше располагался ГУП, на основании которой будут предприняты дальнейшие действия.