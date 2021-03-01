В Ингушетии число жалоб от предпринимателей стало в разы больше

«Жалоб стало в два-три раза больше. Предприниматели обращались за консультациями. Не все понимали, где и как получить поддержку от государства. Мы открыли колл-центры, по телефонам горячей линии практически в круглосуточном режиме люди получали ответы на интересующие их вопросы», — рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в республике Мурат Хаматханов.

Во время пандемии с 10 марта по 10 декабря на Северном Кавказе прекратил свою деятельность 6771 субъект малого и среднего бизнеса. По словам Хаматханова, связывать это с возросшим давлением на бизнес нельзя. Напротив, ситуация, скорее, улучшилась.

«Я бы не сказал, что в прошлом году ситуация была хуже, чем раньше. В 2019 году Ингушетия по индексу административного давления на бизнес заняла 78-е место, а в 2020 году поднялась на 56-е. Последние строчки в этом рейтинге у Дагестана и Кабардино-Балкарии. Выше всех из северокавказских регионов, на 12-й позиции, располагается Северная Осетия», — сообщил бизнес-омбудсмен.