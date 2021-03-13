В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 178 человек

По данным на 13 марта в республике проведено 240553 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14926 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 13208 (+34 за сутки).

10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 1 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.

Госпитализировано всего — 91, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 27.

171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.