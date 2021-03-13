Коронавирус

В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 178 человек

0

В Ингушетии за сутки от коронавируса скончался один пациент, всего умерло — 178 человек.

По данным на 13 марта в республике проведено 240553 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14926 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 13208 (+34 за сутки).

10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 1 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.

Госпитализировано всего — 91, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 27.

171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии приговорен к 420 часам работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Шесть медалей различного достоинства завоевали ингушские борцы на первенстве России по греко-римской борьбе
В Ингушетии межведомственная противопаводковая комиссия регулярно проводит мониторинг водных объектов
Ингушетия в тройке регионов-лидеров с наименьшей преступностью
В Ингушетии женщина отравилась угарным газом
Вовлеченность в благотворительность — серьезный показатель того, что молодежь в Ингушетии ответственная, считает Калиматов
Главе Ингушетии представили нового ректора Ингушского госуниверситета
В Ингушетии наградили победителей конкурса «Славному подвигу нет забвения»
Жителя Ингушетии будут судить за сбыт сильнодействующего вещества «Тропикамид»
170 человек примут участие в чемпионате Ингушетии «Молодые профессионалы»
Житель Грузии получил в Ингушетии условный срок за избиение сожительницы

Главное

Яндекс.Метрика

 