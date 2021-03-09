В Ингушетии число умерших от Covid-19 возросло до 175 человек
В Ингушетии за сутки от коронавируса скончался один пациент, всего умерло 175 человек.
По данным на 9 марта в республике проведено 236516 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Covid-19 заболели 14869 человек (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ. Выздоровело — 13105.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.
Госпитализировано всего — 100, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 32.
185 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.