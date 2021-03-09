Коронавирус

В Ингушетии число умерших от Covid-19 возросло до 175 человек

0

В Ингушетии за сутки от коронавируса скончался один пациент, всего умерло 175 человек.

По данным на 9 марта в республике проведено 236516 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Covid-19 заболели 14869 человек (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ. Выздоровело — 13105.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.

Госпитализировано всего — 100, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 32.

185 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Орле
В Ингушетии осудили местного жителя, причастного к смерти 35-летней пассажирки
Адам Цечоев стал победителем всероссийских соревнований по дзюдо в Уфе
Советник министра спорта Ингушетии принял участие в заседании комитета по социальной политике Совета Федерации
Мустафа Чаниев назначен начальником сборной Ингушетии по греко-римской борьбе
Руководитель ДК сельского поселения Инарки стал победителем международного конкурса «Литературный мир»
В музее ингушского МВД прошел урок мужества для студентов ИнгГУ
Этнограф Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии детскую книжку «Шоана, бераш»
Ингушетия в числе регионов, где совершено меньше всего преступлений в сфере IT-технологий
Глава ЦБ считает, что льготную ипотеку в 24 регионах России, в том числе Ингушетии, можно продлить
Зарифу Саутиеву, обвиняемую по «ингушскому делу», отпустили под домашний арест

Главное

Яндекс.Метрика

 