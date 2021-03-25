В Ингушетии число неблагополучных семей сократилось на 20%

Координатор регионального проекта «Крепкая семья» Ибрагим Гулиев сообщил в своем выступлении на форуме, что по сравнению с прошлым годом количество лишаемых родительских прав сократилось на 60%, число неблагополучных семей сократилось на 20%, а детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с назначением опекуна, сократилось на 15%.

По словам Гулиева, на такой результат повлияло практическое использование принципиально важных федеральных и региональных нововведений, которые состоялись уже в этом году.

Представители проекта на форуме выступили с инициативой установить систематическое проведение курсов по повышению квалификации специалистов работающих по охране прав детей и разработать дорожную карту по обеспечению инфраструктуры, для организации горячего питания в общеобразовательных организациях. Также законодательному органу республики рассмотреть вопрос внесения изменений в 31-РЗ в части передачи полномочий предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органам местного самоуправления.

Все участники дискуссии в своих выступлениях констатировали, что востребованность и успешное развитие проекта «Крепкая семья» в регионе говорит об актуальности его базовых целей, служащих объединению людей.

Напомним, что Форум партийных проектов «Единой России» в Ингушетии проводится впервые. В ходе работы были подведены промежуточные итоги проектной деятельности партии, а также внесены инициативы и предложения.