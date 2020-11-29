В Ингушетии число излечившихся от Covid-19 превысило 8 тыс. человек
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, всего — 111 человек. Выздоровело — 8024 (+36 за сутки).
На 29 ноября в республике проведено 137293 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9393 впервые установленных диагноза Covid-19 (+76 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
41 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.
Госпитализировано всего — 476, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 133.
523 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.