В Ингушетии число излечившихся от Covid-19 превысило 8 тыс. человек

На 29 ноября в республике проведено 137293 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9393 впервые установленных диагноза Covid-19 (+76 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

41 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано всего — 476, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 133.

523 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.