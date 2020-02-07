В Ингушетии чествуют память первого Героя России Суламбека Осканова
В эти дни в Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 28-й годовщине подвига первого Героя Российской Федерации, летчика-испытателя Суламбека Осканова, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Сегодня, 7 февраля, в 14:00, в Малом зале Летнего амфитеатра состоится вечер памяти, в концертной программе которого выступят солисты Государственной филармонии имени Хамхоева Алихан Абадиев, Любовь Барахоева, Зара Базоркина, Роза Ахциева, Хава Евлоева, Бэлла Базоркина, Рамзан Хаджаев, Индира Хочубарова.
Во всех культурно-досуговых учреждениях и учебных заведениях республики проходят уроки мужества, беседы, музыкально-литературные композиции, посвященные славному сыну ингушского народа.
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий до 29 февраля будет проходить фотодокументальная выставка «Прерванный полет».