В Ингушетии чествуют память первого Героя России Суламбека Осканова

Сегодня, 7 февраля, в 14:00, в Малом зале Летнего амфитеатра состоится вечер памяти, в концертной программе которого выступят солисты Государственной филармонии имени Хамхоева Алихан Абадиев, Любовь Барахоева, Зара Базоркина, Роза Ахциева, Хава Евлоева, Бэлла Базоркина, Рамзан Хаджаев, Индира Хочубарова.

Во всех культурно-досуговых учреждениях и учебных заведениях республики проходят уроки мужества, беседы, музыкально-литературные композиции, посвященные славному сыну ингушского народа.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий до 29 февраля будет проходить фотодокументальная выставка «Прерванный полет».