В Ингушетии чествовали геодезистов и картографов

Праздничная программа мероприятия включала в себя конкурс команд молодых специалистов. А завершилось чествование вручением дипломов техников-землеустроителей.

Официально профессиональный праздник геодезистов и картографов России отмечается ежегодно во второе воскресенье марта. А начало было положено весной 1720 года, когда Петр I издал указ «О картографировании Российской империи». В век высоких технологий представителям этих специальностей не грозит безработица.