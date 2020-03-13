Дата

В Ингушетии чествовали геодезистов и картографов

0

В Назрановском аграрном техникуме чествовали геодезистов и картографов в связи с их профессиональным праздником.

Праздничная программа мероприятия включала в себя конкурс команд молодых специалистов. А завершилось чествование вручением дипломов техников-землеустроителей.

Официально профессиональный праздник геодезистов и картографов России отмечается ежегодно во второе воскресенье марта. А начало было положено весной 1720 года, когда Петр I издал указ «О картографировании Российской империи». В век высоких технологий представителям этих специальностей не грозит безработица.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Двое пострадали, один убит при перестрелке представителей двух тейпов в Ингушетии
В Малгобеке потратят 19 млн руб. на благоустройство шести общественных территорий
В Магасе состоится гашение марки, посвящённой 250-летию единения Ингушетии с Россией
Минкультуры Ингушетии принимает заявки на целевое обучение в российских вузах в области культуры
В Магасе прошёл круглый стол по особенностям электронной торговли
В Пседахе прошло мероприятие для школьников антинаркотической направленности
На территории Ингушетии заработала «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции
Ингушские врачи проверили гостиницы, где проживают участники первенства России по греко-римской борьбе
В Магасе и Назрани пройдут основные мероприятия к 250-летию единения Ингушетии с Россией
Силовики пришли с обыском в частные дома в Сунже
В рамках проекта «Музей приходит в гости» в средней школе № 3 с. п. Нестеровское прошла передвижная выставка

Главное

Яндекс.Метрика

 