В Ингушетии будут судить собственника автомойки, где подросток получил электрическую травму

Как сообщалось ранее, 6 июля текущего года в Сунженскую центральную районную больницу был доставлен 11-летний мальчик с электрической травмой, расцениваемой как средней тяжести вред здоровью человека, которую он получил на автомобильной мойке, расположенной в городе Сунжа, оборудованной с нарушением требований техники безопасности, а именно при отсутствии заземления электрического оборудования.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.