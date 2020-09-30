Следком

В Ингушетии будут судить собственника автомойки, где подросток получил электрическую травму

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Окончено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Ингушетии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Как сообщалось ранее, 6 июля текущего года в Сунженскую центральную районную больницу был доставлен 11-летний мальчик с электрической травмой, расцениваемой как средней тяжести вред здоровью человека, которую он получил на автомобильной мойке, расположенной в городе Сунжа, оборудованной с нарушением требований техники безопасности, а именно при отсутствии заземления электрического оборудования.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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