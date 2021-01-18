В Ингушетии будут судить главу коммерческой организации за мошенничество на 10,5 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении главы коммерческой организации, обвиняемого в хищении средств, предназначенных для приобретения семи квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщил журналистам руководитель отдела процессуального контроля СУ СК России по республике, полковник юстиции Амирхан Галаев.
«Установлено, что глава организации при выполнении контрактов с министерством образования республики представил подложные документы о передаче семи квартир для сирот на сумму 10,5 млн рублей, которые им фактически не приобретались и ему не принадлежали», — сказал Галаев.
По его данным, несмотря на это, министерство перечислило средства, которые впоследствии были похищены.
Уголовное дело в отношении недобросовестного руководителя фирмы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) окончено с обвинительным заключением.
В ведомстве считают, что совершению преступления способствовало ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами Минобразования, которые не удостоверились в принадлежности квартир. Уголовное дело в их отношении прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.
Благодаря принятым ведомством мерам в 2020 году удалось добиться передачи квартир детям-сиротам.