В Ингушетии будут проверять общественный транспорт на соблюдение гражданами масочного режима

«Сотрудники управления Роспотребназора, Минтранса и Госавтоинспекции МВД по региону провели профилактический рейд по контролю за соблюдением гражданами масочного режим. В ходе мероприятия сотрудники Роспотребназора рекомендовали водителям и пассажирам ношение масок и средств защиты. В свою очередь сотрудники ГИБДД напомнили о соблюдении правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно на всей территории республики.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, республике за сутки скончался один пациент с Covid-19, за весь период — 89 человек.

32 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

По данным на 20 октября, 6723 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+56 за сутки).

Выздоровело всего 5455 (+93 за сутки).