Трудоустройство

В Ингушетии будут делать ставку на молодежь при назначении на руководящие должности в муниципалитетах

0

Власти республики намерены делать ставку на молодежь при назначении на руководящие должности в муниципалитетах региона. Об этом заявил на пресс-коференции на НТРК «Ингушетия» Махмуд-Али Калиматов.

«Мы готовим по две-три кандидатуры на каждое муниципальное образование. Потому что те руководители районов, мягко говоря, больше на себя работают. Молодежь востребована сейчас», — отметил он.

Калиматов также напомнил, что в ближайшее время состоятся выборы в парламент региона, в которых также, по его словам, должна принимать участие молодежь. Кроме того, по итогам первого республиканского конкурса «Ингушетия. Курс на обновление» 60 человек были внесены в кадровый резерв региона, а семь человек — трудоустроены.

Названный кадровый конкурс стартовал в республике 30 августа, итоги проекта были подведены 18 октября. В нем приняли участие 3700 человек, по балльной системе заочного этапа из них были отобраны 60 финалистов, которые прошли в очный этап. На завершающем очном этапе было отобрано 20 финалистов, все они будут трудоустроены на руководящие должности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Будем надеяться, что все утрясется, и арестованные благополучно вернутся домой — Калиматов
Калиматов будет перечислять часть своей зарплаты в фонд поддержки спорта
Глава Ингушетии считает сельское хозяйство одной из наиболее перспективных сфер региона
Калиматов считает пока преждевременным определение административной границы с Северной Осетией
Около 900 башен в Ингушетии необходимо внести в государственный реестр памятников истории и культуры — Калиматов
В Республике Ингушетия проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Ингушский библиотекарь Тамара Муталиева отмечена благодарностью за проведение в республике олимпиады «Символы России»
В Малгобекском районе прошел республиканский семинар, посвященный 77-летию Сталинградской битвы
Сбербанк поможет найти работу людям старшего возраста
Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии даст концерт в Назрани
М. Калиматов: «Сумма, выделенная на лекарства, полностью соответствует параметрам Минздрава республики и увеличилась в 2020 году с 15 млн до 138 млн рублей»

Главное

Яндекс.Метрика

 