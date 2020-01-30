В Ингушетии будут делать ставку на молодежь при назначении на руководящие должности в муниципалитетах

«Мы готовим по две-три кандидатуры на каждое муниципальное образование. Потому что те руководители районов, мягко говоря, больше на себя работают. Молодежь востребована сейчас», — отметил он.

Калиматов также напомнил, что в ближайшее время состоятся выборы в парламент региона, в которых также, по его словам, должна принимать участие молодежь. Кроме того, по итогам первого республиканского конкурса «Ингушетия. Курс на обновление» 60 человек были внесены в кадровый резерв региона, а семь человек — трудоустроены.

Названный кадровый конкурс стартовал в республике 30 августа, итоги проекта были подведены 18 октября. В нем приняли участие 3700 человек, по балльной системе заочного этапа из них были отобраны 60 финалистов, которые прошли в очный этап. На завершающем очном этапе было отобрано 20 финалистов, все они будут трудоустроены на руководящие должности.