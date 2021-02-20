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В Ингушетии будет учреждено отделение клуба лидеров «Будущее Кавказа»

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До конца марта текущего года в Ингушетии, как и во всех субъектах округа, будет учреждено отделение межрегионального клуба молодых лидеров «Будущее Кавказа».

Об этом по итогам участия в презентации образовательного проекта сообщил председатель комитета по делам молодежи республики Анзор Мархиев.

Мероприятие прошло под председательством полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки.

Проект «Будущее Кавказа» ставит своей задачей объединить самых активных, мотивированных и неравнодушных граждан, сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии. По словам Чайки, участники проекта будут вовлечены в работу молодежного многофункционального патриотического центра «Машук».

В 2021 году в рамках проекта запланировано проведение образовательных мероприятий, экспертно-аналитических сессий с деятелями политики, бизнеса, культуры и некоммерческого сектора федерального уровня на территории регионов Северного Кавказа.

С 20 февраля по 31 марта в субъектах округа будут учреждены отделения клуба лидеров. Это позволит консолидировать не менее 700 талантливых управленцев — победителей кадровых конкурсов, форумных кампаний, грантовых конкурсов.

Результатом проекта станет формирование сетевой структуры (эксперты, сотрудники, наставники, коммуникаторы и др.) для развития кадрового потенциала Северо-Кавказского федерального округа.

Кроме того, было отмечено, что созданная в рамках проекта база лидеров регионов позволит обеспечить возможности для рекрутинга квалифицированных кадров для органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций. Реализация качественно проработанных инициатив членов клуба в регионах позволит привлечь дополнительные инвестиции, будет содействовать повышению качества жизни населения, а также снижению оттока квалифицированных кадров из субъектов.

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