Сельхозперепись

В Ингушетии будет создана рабочая группа для подготовки к сельскохозяйственной микропереписи

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Премьер Ингушетии Владимир Сластенин провел совещание, посвященное организации и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Он призвал ответственных лиц нацелиться на качественную работу, выделив необходимость создания рабочей группы с участием глав муниципальных образований.

Отметим, что сельскохозяйственная микроперепись — это выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов, которому подлежит не менее 30% сельхозпроизводителей. В России данная процедура будет проводиться с 1 по 30 августа 2021 года.

Заместитель руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев разъяснил цели мероприятия, порядок проведения процедур и участия в них. Напомнил о нормативно-правовой базе, регламентирующей данный процесс.

Как было сообщено, основными целями микропереписи являются получение статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, корректировка коэффициентов счета необследуемой части хозяйств и актуализация генеральных совокупностей сельхозпроизводителей для повышения качества данных.

«Объектами сельскохозяйственной микропереписи в нашей республике станет 240 сельскохозяйственных организаций, 2292 крестьянских (фермерских) хозяйства, 955 индивидуальных предпринимателя и 44 667 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств», — сказал Экажев.

Докладчик также добавил, что программа сельскохозяйственной микропереписи включает в себя работу с земельными ресурсами, а именно сельскохозяйственными угодьями, посевными площадями сельскохозяйственных культур, теплицами и парниками, а также учет поголовья животных, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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