В Ингушетии будет издан сборник фортепианных пьес для музыкальных школ на основе ингушской народной музыки
Сборник фортепианных пьес для детских музыкальных школ на основе ингушской народной музыки будет издан в рамках празднования 250-летие единения Ингушетии и России, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Сборник будет издан под нотацией и редакцией композитора, педагога, общественного деятеля, председателя Краснодарской краевой организации Союза композиторов России Владимира Чернявского.
«Теперь у учащихся музыкальных школ республики появится возможность с раннего возраста приобщиться к ингушской народной музыке, которая насчитывает многие века», — сказали в пресс-службе.