В Ингушетии будет издан сборник фортепианных пьес для музыкальных школ на основе ингушской народной музыки

Сборник будет издан под нотацией и редакцией композитора, педагога, общественного деятеля, председателя Краснодарской краевой организации Союза композиторов России Владимира Чернявского.

«Теперь у учащихся музыкальных школ республики появится возможность с раннего возраста приобщиться к ингушской народной музыке, которая насчитывает многие века», — сказали в пресс-службе.