В Ингушетии будет издан иллюстрированный сборник, составленный на основе национального фольклора
В Министерстве культуры Ингушетии обсудили вопрос о выпуске иллюстрированного книжного издания, составленного на основе фольклора, истории, традиций и обычаев ингушского народа. В него войдут загадки, пословицы, поговорки, сообщила пресс-служба ведомства.
Руководитель Республиканского дома народного творчества Ильяс Евлоев представил проекты и материалы, подготовленные для печати его подчиненными совместно с историками, краеведами и деятелями науки республики. В настоящий момент эти материалы рецензируются.
Минкультуры одобрило идею выпуска данного издания и приняло решение включить его в план.