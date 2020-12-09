В Ингушетии будет издан иллюстрированный сборник, составленный на основе национального фольклора

Руководитель Республиканского дома народного творчества Ильяс Евлоев представил проекты и материалы, подготовленные для печати его подчиненными совместно с историками, краеведами и деятелями науки республики. В настоящий момент эти материалы рецензируются.

Минкультуры одобрило идею выпуска данного издания и приняло решение включить его в план.