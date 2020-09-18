В Ингушетии большинство заболевших Covid-19 люди среднего и пожилого возраста

Среди инфицированных: до 14 лет — 332 человека, от 15 до 17 лет — 74, от 18 до 35 лет — 1276 пациентов.

Самое большое количество заболевших среди жителей в возрасте от 36 до 59 лет — 2102 человек, старше 60 лет — 1211.

По данным на 17 сентября, за весь период умерло 78 пациентов, выздоровело — 4365. Всего заболело 5044 человека.