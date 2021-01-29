В Ингушетии больше всего приверженцев здорового образа жизни

Вместе с тем, по статистике ведомства, в отдельных регионах страны показатели особенно значительны. Больше всего мужчин, ведущих здоровый образ жизни на высоком уровне — в Ингушетии (37,2%), Севастополе (26,8%), Северной Осетии (18%) и Чечне (14,8%).

Похожая картина наблюдается и касательно женской части населения — по приверженности ЗОЖ лидируют женщины Ингушетии (36,7%), Севастополя (26,3%), Северной Осетии (22,7%) и Татарстана (22,2%).

Высокая приверженность здоровому образу жизни предполагает отсутствие курения, ежедневное потребление овощей и фруктов (не менее 400 граммов), адекватную физическую активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), нормальное потребление соли (не более пяти граммов в сутки).

Кроме того, критерием выступает ограниченное употребление алкоголя — не более 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов — для женщин.