В Ингушетии более 500 семей из Чечни нуждаются в улучшении жилищных условий

Как отметил в своем докладе руководитель регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Волков, основной объем обращений граждан, утративших жилье в результате разрешения кризиса в Чечне, связан с отказом в оказании государственной поддержки, ввиду приостановления статуса вынужденных переселенцев.

«Сейчас в республике установлено в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 519 семей. В их числе 451 семья, получившая в соответствии с постановлением правительства России от 30 апреля 1997 года компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тыс. рублей. Еще 68 семей — из числа получателей возвратных ссуд по 5 тыс. руб. на каждого члена семьи в период с 1998 по 2001 годы согласно постановлению правительства страны от 28 января 1997 года. Проблема жилищного обустройства ими не решена из-за недостаточности выделенных средств. Однако статус вынужденных переселенцев уже утрачен в связи с получением вышеуказанных средств, что лишает их права на получение дополнительной поддержки», — сказал Волков.

По его словам, в данный момент федеральным законодательством не введено новое правовое регулирование по вопросу продления срока действия статуса вынужденного переселенца, для данной категории граждан, что ограничивает возможности решения проблемы.

Калиматов поручил руководству министерства к 1 марта представить полный перечень предложений по урегулированию препятствий, возникших на пути помощи нуждающимся гражданам.

«Если речь идет о правовом регулировании и законодательстве, обратитесь в Народное собрание, сформулируйте инициативу для обращения в Государственную Думу, привлеките парламентариев к борьбе за права людей. Живых людей, доведенных до отчаяния и истощения бюрократией, черствостью и безразличием. К началу весны я жду от вас четкой картины: что сделано за это время, какие проверки проведены, какие документы подготовлены и куда отправлены, кто привлечен, с кем ведется работа, какие решения приняты, что можно сделать, что нельзя и почему нельзя. Хватит тянуть. Дайте уже, наконец, людям конкретные ответы: да или нет», — поручил Глава Ингушетии.