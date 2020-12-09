В Ингушетии более 2,5 тыс. человек приняли участие в «Географическом диктанте»

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В «Географическом диктанте — 2020» онлайн приняли участие более 200 тысяч человек. Это рекордное число за всё время существования сетевого формата акции. В Ингушетии на 80-ти зарегистрированных площадках диктант написали 2560 человек.

Напомним, что в этом году просветительская акция Русского географического общества проводилась в шестой раз. Очно и дистанционно на площадках диктант состоялся 29 ноября. Для тех, кто не смог принять участие на площадках, был организован диктант онлайн — проверить свои знания в интернете можно было с 29 ноября по 6 декабря.

Географический диктант состоял из 40 заданий. Первая часть — 10 довольно простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Во вторую часть вошли 30 более сложных вопросов, требующих логики и смекалки. Основную часть заданий разработал игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Также в диктант вошли вопросы, присланные участниками масштабного народного конкурса «Напиши вопрос для Географического диктанта», который впервые прошёл в этом году.

За каждый правильный ответ участнику диктанта начислялся 1 балл, за неправильный — 0 баллов. Таким образом, участник получал два результата. Максимальное количество баллов за первую часть диктанта — 10, за вторую — 30. На прохождение было отведено 45 минут. Свои результаты участники онлайн-диктанта узнавали сразу.

Результаты диктанта, написанного на очных и дистанционных площадках, станут доступны с 15 января 2021 года. Их можно будет узнать на сайте dictant. rgo. ru в разделе «Результаты» по 13-значному идентификационному номеру. Кроме того, в случае очного участия в диктанте результат также можно отследить при помощи QR-кода, размещённого на второй части бланков.

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