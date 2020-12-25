Коронавирус

В Ингушетии более 1 тыс. человек с Covid-19 наблюдаются медработниками на дому

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В Ингушетии 1004 человека с коронавирусом, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

К 25 декабря в регионе проведено 163662 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11606 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+90 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Скончалось всего — 131 человек. Выздоровело — 9635 (+52 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 541, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 129.

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