В Ингушетии благоустроят улицу, где проживает Герой Труда России Марем Богатырева

«Заслуженный работник сельского хозяйства и Герой Труда Российской Федерации Марем Богатырёва обратилась к главе района Хамзату Долтмурзиеву с просьбой проложить дорогу по улице Партизанской сельского поселения Верхние Ачалуки», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, меры по решению просьбы Богатыревой приняты незамедлительно. Руководитель муниципалитета поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки начать работы по обновлению дорожного полотна на упомянутой улице.

В текущем году путем насыпи песчано-гравийной смеси будет подготовлено основание. А в следующем году в муниципальном бюджете будут предусмотрены средства для асфальтирования всей данной улицы.

Напомним, звание «Герой Труда РФ» и медаль были учреждено в 2013 году указом Президента России. Этой наградой отмечают за особые трудовые заслуги. Первое ее вручение состоялось 1 мая 2013 года. Это вторая по значимости государственная награда после «Героя России».

63-летняя доярка государственного сельхозпредприятия «Насыр-Кортское» первой в республике получила золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации». Это звание ей присвоено Указом Президента России от 28 апреля 2015 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Медаль женщине вручена в Кремле 1 мая 2015 года российским Президентом.

Марем Богатырева проработала дояркой на ферме более 45 лет. За свои трудовые достижения она не раз отмечалась советскими наградами. Богатырева — мать шестерых детей.