В Ингушетии благоустроят турмаршрут к высокогорному водопаду на грант Ростуризма

«В рамках конкурса Ростуризма мы выиграли грант на благоустройство одного из самых популярных туристических маршрутов в регионе — Ляжгинский водопад. Мы хотим сделать дорогу к этому высокогорному водопаду комфортной для туристов, вдоль всей тропы мы намерены установить специальные перила, поскольку дорога к нему пролегает почти по обрыву горы, а это позволит обезопасить туристов. Также мы намерены создать рядом с водопадом смотровую площадку и установить специальную фотозону», — сказала Евлоева.

По ее словам, проект планируется реализовать во втором полугодии 2021 года.

«Благоустройство мы начнем с установлением теплой погоды и за лето, думаю, завершим все работы. Если Ростуризм будет проводить такие конкурсы и в будущем, то мы намерены снова принять участие и подать проект по благоустройству маршрута на Столовую гору», — добавила автор проекта.

Отметим, что Ляжгинский водопад является крупнейшим водопадом в Ингушетии, его высота составляет почти 20 метров, ширина — 5 метров, а высота над уровнем моря — 1310 м. Он находится в Джейрахском ущелье.