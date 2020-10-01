В Ингушетии благодаря проведению торгов впервые сэкономили более 200 млн рублей — Глава республики

0

Республиканские власти в этом году сэкономили 218 млн рублей бюджетных средств, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Во-первых, по итогам 2019 года налогов в республике было собрано на 22% больше, чем годом ранее. В этом году позитивная динамика сохраняется. Во-вторых, благодаря торгам с начала текущего года нам удалось сэкономить 218 млн рублей федеральных средств. Такого никогда не было», — заявил руководитель региона в интервью «Интерфаксу».

Как отметил руководитель республики, за этот год работы власти не допустили нецелевого расходования средств, не нарастили госдолг и кредиторку.

Касаясь состояния дел в АПК, Калиматов сообщил, что в республике имеется 16 ГУПов, перед которыми поставлена задача к 1 декабря избавиться от кредиторской задолженности и выйти на прибыль. Они также будут отчислять деньги в бюджет.

«Также мы занялись иными доходами в части поступлений по административным штрафам, повышаем их. Но главное, что достигнута договоренность о том, что для сбалансированности бюджета республике выделят средства. Когда я был у министра финансов РФ Антона Силуанова две недели назад, я попросил, чтобы они сделали сверку всех цифр, чтобы выделить нам средства для сбалансированности бюджета», — добавил Калиматов.

По его словам, через неделю регион получит необходимые суммы.

Кроме того, есть еще резервы, за счет которых региональные власти могли бы пополнять бюджет: аренда земли, плата за жилье, транспортный налог. По мнению руководителя республики, эти вопросы не до конца отрегулированы, и не полностью упомянутые статьи пополняются. Но в силу безработицы в республике некоторым жителям сложно платить даже 100 рублей. Эти вещи надо учитывать.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сельском поселении Нестеровское прошел флешмоб в честь 250-летия вхождения Ингушетии в состав России
Калиматов анонсировал празднование юбилея единения Ингушетии с Россией в российских регионах
Для решения проблемы с водоснабжением в Ингушетии нужно вкладывать 7 млрд рублей в течение 7-10 лет — Глава республики
Тамара Гвердцители выступит на концерте в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией
Несовершеннолетний житель Ингушетии ограбил за ночь продуктовые магазины на 110 тысяч рублей
Очередной субботник вдоль реки Асса в Ингушетии пройдет в рамках акции «Вода России»
Али Измайлов в ноябре проведет очередной бой
Юбилей единения Ингушетии с Россией отпразднуют после санобработки стадиона
В 2020 году в Ингушетии создадут более 8 тыс. ученических мест в рамках нацпроектов
Экологическую реабилитацию пруда в городе Карабулаке Ингушетии завершат досрочно
Гоблин представляет правильный перевод шестого сезона сериала «Сопрано» в Wink и Amediateka

Главное

Яндекс.Метрика

 