«Во-первых, по итогам 2019 года налогов в республике было собрано на 22% больше, чем годом ранее. В этом году позитивная динамика сохраняется. Во-вторых, благодаря торгам с начала текущего года нам удалось сэкономить 218 млн рублей федеральных средств. Такого никогда не было», — заявил руководитель региона в интервью «Интерфаксу».

Как отметил руководитель республики, за этот год работы власти не допустили нецелевого расходования средств, не нарастили госдолг и кредиторку.

Касаясь состояния дел в АПК, Калиматов сообщил, что в республике имеется 16 ГУПов, перед которыми поставлена задача к 1 декабря избавиться от кредиторской задолженности и выйти на прибыль. Они также будут отчислять деньги в бюджет.

«Также мы занялись иными доходами в части поступлений по административным штрафам, повышаем их. Но главное, что достигнута договоренность о том, что для сбалансированности бюджета республике выделят средства. Когда я был у министра финансов РФ Антона Силуанова две недели назад, я попросил, чтобы они сделали сверку всех цифр, чтобы выделить нам средства для сбалансированности бюджета», — добавил Калиматов.

По его словам, через неделю регион получит необходимые суммы.

Кроме того, есть еще резервы, за счет которых региональные власти могли бы пополнять бюджет: аренда земли, плата за жилье, транспортный налог. По мнению руководителя республики, эти вопросы не до конца отрегулированы, и не полностью упомянутые статьи пополняются. Но в силу безработицы в республике некоторым жителям сложно платить даже 100 рублей. Эти вещи надо учитывать.