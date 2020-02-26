В Ингушетии безработный напал на супружескую пару с битой и пистолетом во время ссоры

0

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в избиении супружеской пары в Назрановском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

«Полицейские задержали ранее не судимого и нигде не работающего 25-летнего жителя Назрановского района по подозрению в причинении телесных повреждений супружеской паре, проживающей в том же населенном пункте», — сказал собеседник издания.

По его словам, в ходе общения с правоохранителями молодей человек сознался в содеянном. Причиной нападения на потерпевших он назвал ранее сложившиеся с ними неприязненные отношения.

Со слов подозреваемого, он нанес мужчине удары битой по телу, а когда тот пытался увернуться от них, произвел пять выстрелов в спину, затем скрылся с места преступления. Женщина отделалась ушибом плеча.

В машине задержанного обнаружена бита, которой он избил пару, а травматический пистолет молодой человек выдал сам.

Материал по данному факту находится в отделе дознания территориального органа внутренних дел, назначено проведение экспертизы, после которой будет принято процессуальное решение в отношении подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В завершение Декады ингушского языка библиотекари провели просветительскую акцию в школах Сунжи
В Назрановском районе готовятся отметить День Конституции Республики Ингушетия
В сельском поселении Нестеровское проложили новый водопровод
В Сунженском районе Ингушетии готовятся открыть два дома культуры
Алаудин Боков возглавил постпредство Ингушетии при Президенте РФ
Пятнадцатого участника протестного митинга в Магасе приговорили к сроку в колонии-поселения
Специальный учебно-лабораторный корпус построят для Ингушского государственного университета
К 250-летию единения Ингушетии с Россией во Франции и Турции пройдут дни культуры республики
В Ингушетии выберут лучший рынок и ярмарку
Малгобекский район Ингушетии обзавелся тремя ДК на 600 зрителей
Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии покажет спектакль «Паспорт»

Главное

Яндекс.Метрика

 