В Ингушетии безработный напал на супружескую пару с битой и пистолетом во время ссоры

«Полицейские задержали ранее не судимого и нигде не работающего 25-летнего жителя Назрановского района по подозрению в причинении телесных повреждений супружеской паре, проживающей в том же населенном пункте», — сказал собеседник издания.

По его словам, в ходе общения с правоохранителями молодей человек сознался в содеянном. Причиной нападения на потерпевших он назвал ранее сложившиеся с ними неприязненные отношения.

Со слов подозреваемого, он нанес мужчине удары битой по телу, а когда тот пытался увернуться от них, произвел пять выстрелов в спину, затем скрылся с места преступления. Женщина отделалась ушибом плеча.

В машине задержанного обнаружена бита, которой он избил пару, а травматический пистолет молодой человек выдал сам.

Материал по данному факту находится в отделе дознания территориального органа внутренних дел, назначено проведение экспертизы, после которой будет принято процессуальное решение в отношении подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.