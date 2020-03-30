В Ингушетии авиарейсы сократят до одного в сутки из-за короновируса
В Ингушетии с 1 апреля принято решение сократить регулярные рейсы из Москвы в регион до одного в сутки из-за пандемии коронавируса, сообщил СМИ директор аэропорта региона «Магас» Магомед Цуров.
«С 1 апреля авиасообщение с Ингушетией будет ограничено до одного ежедневного рейса в Москву и обратно. Данное решение принято в целях усиления мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регион и защиты населения республики», — сказал Цуров.
По его словам, 29 марта были сокращены регулярные рейсов «Москва —Магас — Москва» до двух.
«Также с 27 марта аэропорт Ингушетии принимал перенаправленные рейсы «Москва — Грозный» авиакомпании «Ютэйр», которые с 30 марта приземляются в точке назначения в Грозном», — добавил Цуров.
Отметим, что в Ингушетии на 30 марта официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Порядка двухсот человек находятся на самоизоляции, еще примерно столько же закончили карантин.