В Ингушетии аннулировали регистрацию права собственности на 89 объектов газоснабжения в Карабулаке
Государственная регистрация права собственности ООО «Стройинвесткапитал» на объекты газоснабжения в Карабулаке по требованию республиканской прокуратуры признана незаконной, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
«Поводом для обращения прокуратуры в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что в 2018 году в Управление Росреестра поступили заявления от ООО «Строинвесткапитал» о регистрации права собственности на 89 объектов газоснабжения в Карабулаке», — сказал собеседник издания.
По его информации, в качестве правоустанавливающего документа компания представила передаточный акт о приемке объектов от другого общества с ограниченной ответственностью.
На основании этих заявлений и передаточного акта было зарегистрировано право собственности «Строинвесткапитала» на объекты газоснабжения. В Единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесли записи о регистрации права собственности.
Между тем каких-либо документов, подтверждающих наличие права на эти объекты, являющихся основанием для госрегистрации, как у «Стройинвесткапитала», так и у другого хозяйствующего субъекта не имелось. Фактически они принадлежат республике и муниципалитету. Регистрация признана недействительной.
Кроме того, в июле текущего года по материалам прокурорской проверки по данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Напомним, в июле суд по иску прокуратуры признал незаконной регистрацию права собственности того же ООО «Стройинвесткапитал» на шесть объектов газоснабжения в Магасе.