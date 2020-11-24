В Ингушетии аннулировали регистрацию права собственности на 89 объектов газоснабжения в Карабулаке

0

Государственная регистрация права собственности ООО «Стройинвесткапитал» на объекты газоснабжения в Карабулаке по требованию республиканской прокуратуры признана незаконной, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Поводом для обращения прокуратуры в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что в 2018 году в Управление Росреестра поступили заявления от ООО «Строинвесткапитал» о регистрации права собственности на 89 объектов газоснабжения в Карабулаке», — сказал собеседник издания.

По его информации, в качестве правоустанавливающего документа компания представила передаточный акт о приемке объектов от другого общества с ограниченной ответственностью.

На основании этих заявлений и передаточного акта было зарегистрировано право собственности «Строинвесткапитала» на объекты газоснабжения. В Единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесли записи о регистрации права собственности.

Между тем каких-либо документов, подтверждающих наличие права на эти объекты, являющихся основанием для госрегистрации, как у «Стройинвесткапитала», так и у другого хозяйствующего субъекта не имелось. Фактически они принадлежат республике и муниципалитету. Регистрация признана недействительной.

Кроме того, в июле текущего года по материалам прокурорской проверки по данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, в июле суд по иску прокуратуры признал незаконной регистрацию права собственности того же ООО «Стройинвесткапитал» на шесть объектов газоснабжения в Магасе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков
В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии
Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик
В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»
В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры
Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»
В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»
Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда
«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума

Главное

Яндекс.Метрика

 