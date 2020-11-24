В Ингушетии аннулировали регистрацию права собственности на 89 объектов газоснабжения в Карабулаке

«Поводом для обращения прокуратуры в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что в 2018 году в Управление Росреестра поступили заявления от ООО «Строинвесткапитал» о регистрации права собственности на 89 объектов газоснабжения в Карабулаке», — сказал собеседник издания.

По его информации, в качестве правоустанавливающего документа компания представила передаточный акт о приемке объектов от другого общества с ограниченной ответственностью.

На основании этих заявлений и передаточного акта было зарегистрировано право собственности «Строинвесткапитала» на объекты газоснабжения. В Единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесли записи о регистрации права собственности.

Между тем каких-либо документов, подтверждающих наличие права на эти объекты, являющихся основанием для госрегистрации, как у «Стройинвесткапитала», так и у другого хозяйствующего субъекта не имелось. Фактически они принадлежат республике и муниципалитету. Регистрация признана недействительной.

Кроме того, в июле текущего года по материалам прокурорской проверки по данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, в июле суд по иску прокуратуры признал незаконной регистрацию права собственности того же ООО «Стройинвесткапитал» на шесть объектов газоснабжения в Магасе.