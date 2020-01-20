ДТП

В Ингушетии 86-летний пенсионер скончался в результате наезда авто

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В административном округе Насыр-Кортский города Назрани республики водитель ВАЗ-2112 сбил 86-летнего старика, в результате чего последний скончался от полученных травм, сообщил газете «Ингушетия» источник в УГИБДД МВД России по региону.

«Житель Ингушетии, управляя автомашиной ВАЗ-2112, в административном округе Насыр-Кортский совершил наезд на 86-летнего пожилого человека. В результате ДТП пешеход с различными травмами был доставлен в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы, где впоследствии скончался», — сказал собеседник.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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