В Ингушетии 86-летний пенсионер скончался в результате наезда авто

«Житель Ингушетии, управляя автомашиной ВАЗ-2112, в административном округе Насыр-Кортский совершил наезд на 86-летнего пожилого человека. В результате ДТП пешеход с различными травмами был доставлен в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы, где впоследствии скончался», — сказал собеседник.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.