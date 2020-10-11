Коронавирус

В Ингушетии 8 пациентов с Covid-19 находятся на ИВЛ

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В Ингушетии 27 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

По данным на 11 октября проведено более 91312 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6246 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+52 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5141.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.

Госпитализировано всего — 299, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 127.

380 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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